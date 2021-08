Afghanistan, Di Maio:«Italia primo Paese Ue per numero di cittadini afghani evacuati e per solidarietà»

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durane un collegamento con Scandiano (Reggio Emilia) per un colloquio con il governatore Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso di un collegamento con Scandiano (Reggio Emilia) per un colloquio con il governatore Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha affermato che l’Italia è «il primo Paese dell’Ue per numero di cittadini afghani evacuati dall’aeroporto Di Kabul, circa cinquemila, siamo il primo Paese per solidarietà».

«Non abbiamo fatto rientrare l’ambasciatore Sandalli per ragioni di sicurezza, perché altrimenti non avremmo lasciato neanche il console Claudi. L’abbiamo fatto perché qui alla Farnesina abbiamo l’unità di crisi e aveva bisogno di tutte le strumentazioni che servono per gestire la situazione. Io chiedo di valutare l’Italia per i risultati. E siamo il primo Paese per afghani evacuati», ha detto il ministro.

Il ministro ha poi chiosato:«Abbiamo fatto una scelta operativa. L’ambasciatore Sandalli, che è il capomissione, mi aveva chiesto di restare. Io gli ho detto: se devi gestire l’evacuazione di migliaia di afghani devi avere a disposizioni database, computer, informazioni dell’intelligence, non lo puoi fare dall’aeroporto di Kabul con uno smartphone».