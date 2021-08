L’hotspot di Lampedusa è svuotato, ma l’emergenza ora giunge dall’Egeo

La situazione nell’hotspot di Lampedusa inizia a normalizzarsi, ma ora l’allarme viene dall’Egeo, con molti migranti che auspicano di raggiungere l’Europa

La situazione nell’hotspot di Lampedusa comincia a normalizzarsi dopo l’ultima grande ondata di sbarchi sull’isola. Tuttavia, ora l’allarme giunge dal Mar Egeo, con moltissimi uomini e donne che intendono raggiungere l’Europa. Sono 51, di cui 50 minorenni non accompagnati, le persone accolte nel centro migranti che stanno per essere trasferite a Porto Empedocle.

230 migranti saranno portate a Pozzallo e poi mandate tra Crotone (200) e la Toscana (30). Resteranno a Lampedusa 762 persone per una capienza di 250 posti. Gli sbarchi sono fermi per le condizioni avverse del mare. Nel frattempo la Procura di Agrigento e le forze dell’ordine stanno studiando delle strategie in merito all’emergenza degli sbarchi occorsi nei giorni scorsi. Aperta un’inchiesta sul mega sbarco di 539 migranti.

Mentre per ora a Lampedusa non vi sono sbarchi, dalla parte della costa salentina avviene il contrario. Sono sette i giovani stranieri di nazionalità non ancora nota, fermati a Barbarano del Capo (Lecce). Non si sa ancora se i ragazzi siano arrivati in Italia da soli o siano sbarcati in un’altra area della costa salentina. Intanto, altri 120 migranti erano arrivati su due barconi a Leuca.

Il Mediterraneo est sarà, con molta probabilità, la rotta più utilizzata dai profughi afghani, come per tutti gli altri profughi asiatici. Avvistato anche un altro barcone con 105 persone nell’Egeo, a sud-ovest di Adamantas (isola di Milos). Nella valle dell’Evros (tra Grecia e Turchia), 14 persone sono bloccate da tre giorni come avverte Alarm Phone:«Non hanno cibo né acqua. Alcuni sono feriti. Sia Grecia che Turchia si rifiutano di soccorrerli», scrive l’organizzazione.