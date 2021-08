Afghanistan, approvata risoluzione Onu per creare area di “passaggio sicuro”

Il Consiglio di sicurezza Onu ha detto di fare affidamento sui talebani per assicurare un “passaggio sicuro” a coloro che vogliono andar via dall’Afghanistan

Il Consiglio di sicurezza Onu ha approvato una risoluzione per creare un’area di “passaggio sicuro” per chi intende andare via dall’Afghanistan dall’aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle truppe americane. Il Consiglio dice di fare affidamento sui talebani per assicurare un passaggio sicuro per afghani e cittadini stranieri che stanno tentando di andare via dal Paese. La proposta ha avuto l’approvazione con 13 voti a favore e due astenuti, tra cui la Cina. Non vi sono stati voti contrari.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu chiede ai talebani di non far sì che l’Afghanistan si trasformi in un porto sicuro per terroristi. Si chiede inoltre di fare in modo che l’aeroporto di Kabul riapra in sicurezza, cosicché chi vuole può lasciare il Paese possa farlo tramite un percorso sicuro.

Per quanto concerne i diritti umani, l’Onu chiede che vengano rispettati e invita i talebani a permettere che arrivino nel Paese forze Onu e organizzazioni non governative che intendono offrire aiuto al popolo afghano.

Non ha trovato approvazione, invece, la proposta del presidente francese Macron che aveva chiesto di creare un’area sicura a Kabul gestita dall’Onu per proseguire con “operazioni umanitarie” in loco. La Cina si è astenuta dal voto criticando le “atrocità commesse dai membri della Nato in Afghanistan” in cui hanno ”ucciso in modo indiscriminato civili afghani” e provato a ”manipolare la visione delle Nazioni Unite” per ciò che concerne la situazione in Afghanistan.

L’ambasciatore cinese si è dunque detto dubbioso in merito alla ”necessità e l’urgenza” di trovare una risoluzione Onu. Anche la Russia si è astenuta dalla risoluzione avanzata da Gran Bretagna, Francia e Usa. Russia e Cina avevano chiesto che il voto sulla risoluzione venisse rimandato, asserendo che gli emendamenti alla bozza proposti non erano stati considerati.