Stop ai viaggi turistici per i non vaccinati provenienti dagli Usa: l’Ue ha rimosso gli Usa dall’elenco dei Paesi per i quali non sono raccomandate restrizioni sui viaggi

Il Consiglio dell’Unione europea ha espunto Usa e Israele dall’elenco dei Paesi per i quali non sono raccomandate restrizioni sui viaggi. Tale decisione – che ha colpito anche Kosovo, Libano, Montenegro e Repubblica di Macedonia del Nord- potrebbe implicare la richiesta di un test negativo per chi arriva dai Paesi rimossi dalla lista per motivi non essenziali (come il turismo) e a prescindere dall’aver completato la vaccinazione.

Gli Stati membri avranno comunque la facoltà di revocare la restrizione per i vaccinati. Tuttavia, come si apprende da fonti diplomatiche europee, i cittadini statunitensi immunizzati potranno arrivare nell’Ue. La procedura per l’aggiornamento è stata avviata venerdì scorso dalla presidenza di turno slovena del Consiglio Ue.

Ue, stop ai viaggi turistici per i non vaccinati provenienti dagli Usa. La mancata reciprocità

La Commissione europea “segue molto da vicino la questione dei viaggi dei cittadini Ue verso gli Stati Uniti e viceversa” a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid. Mentre l’Ue nei mesi estivi ha revocato i divieti per gli statunitensi, Washington ha mantenuto tale misura restrittiva generando il disappunto dei leader europei.

La Commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, nel suo recente viaggio negli Stati Uniti, secondo quanto reso noto da un portavoce della stessa Commissione, ha discusso di questa mancata reciprocità col segretario di Stato alla Sicurezza, Alejandro Mayorkas.