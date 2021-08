Fp Cgil Ama: due operatrici aggredite in centro da un senzatetto

A Roma due operatrici della Ama sono state aggredite in pieno centro da un senzatetto. La vicenda è stata denunciata da Fp Cgil.

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, in pieno centro di Roma due operatrici Ama sono state aggredite mentre intervenivano su una spazzatrice surriscaldata, una delle tante operazioni di routine.

Roma, operatrici Ama aggredite: 10 giorni di prognosi

Un senzatetto ha prima estratto la scopa dal mezzo e poi aggredito una delle due lavoratrici Ama con il pretesto di essere stato colpito da alcuni schizzi. Lo spiacevole incidente è stato denunciato dall’Ama Fp Cgil.

“Sono sempre più frequenti e, ahinoi, sempre più violenti simili episodi. Serve maggior tutela per chi opera in strada e una campagna a difesa di chi garantisce i servizi pubblici. Chi aggredisce non può restare impunito. Solidarietà a queste lavoratrici”, questo messaggio è stato condiviso su Facebook dall’Fp Cgil dell’Ama.

Il senzatetto è stato rintracciato dalla Polizia e denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni. Le due donne ferite in via della Conciliazione sono state portate all’ospedale Santo Spiritoe la prognosi è di dieci giorni.