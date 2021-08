Covid, Crisanti: “La mia solidarietà ai colleghi minacciati dai no vax”

Andrea Crisanti, direttore di medicina molecolare dell’Università di Padova, ha espresso la sua solidarietà per i colleghi minacciati dai no vax.

Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, ha commentato all’Adnkronos sugli attacchi ricevuti dai suoi colleghi. “Fenomeno limitato su cui non voglio spendere altre parole”, ha rivelato.

“Solidarietà ai miei colleghi”, le parole di Andrea Crisanti

“La mia solidarietà ai colleghi minacciati dai no-vax. E’ inaccettabile quanto accaduto”, ha commentato all’Adnkronos Andrea Crisanti. Il direttore fa riferimento agli attacchi e alle minacce ricevute dall’infettivologo Matteo Bassetti e da altri colleghi.

“La libertà di pensiero e di manifestare non deve mai sfociare nella violenza ma allo stesso tempo non mi straccio le vesti per questo fenomeno che è proprio di una dialettica democratica”, ha sottolineato Andrea Crisanti.

In passato anche il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova è stato vittima degli attacchi dei no vax: “Parliamo di un fenomeno molto limitato e su cui non voglio spendere altre parole”.