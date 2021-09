Bimba di 11 mesi morta per soffocamento dopo aver mangiato dello yogurt

La bambina si trovava in casa con la madre. Inutile l’arrivo all’ospedale di Bergamo. Pare che avesse problemi alle vie aree

Una bambina di soli 11 mesi di Cusano Milanino (Milano) è morta soffocata dopo aver mangiato uno yogurt. La piccola si trovava a casa con la madre, egiziana e aveva assaggiato un cucchiaino di yogurt, dopodiché aveva mostrato i primi segni di insofferenza, con la madre che è corsa a chiedere aiuto alla vicina. Quest’ultima ha contattato i soccorsi ed è sopraggiunta l’ambulanza che ha accompagnato la piccola fino all’elicottero che l’ha condotta all’ospedale di Bergamo. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto salvarla.

La bimba ha avuto una crisi respiratorio improvvisa e molto grave, contro cui non si è potuto far nulla. I carabinieri, guidati dalla procura di Monza hanno aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda, occorsa nella casa di una famiglia egiziana, in un palazzo sito in via Sormani a Cusano Milanino.

Dalle prime indagini dei carabinieri, è emerso che la piccola aveva già avuto problemi alle vie aeree, tant’è che i genitori l’avevano portata in alcune strutture sanitarie. Gli inquirenti stanno raccogliendo i vari referti sulle condizioni di salute della bimba, anche dal suo pediatra.