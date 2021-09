Covid, negli Usa aumenta fiducia in vaccino, solo 1 americano su 5 non si vaccinerà

Negli Stati Uniti la fiducia nei confronti del vaccino anti-Covid, tant’è che secondo un sondaggio Axios-Ipsos, solo un americano su 5 non lo farà.

Solo un americano su cinque non si vaccinerà contro il Coronavirus. È questo l’esito di un sondaggio di Axios-Ipsos che mette in evidenza come solo il 20% degli americani non si farà somministrare alcuna dose. Nel caso delle persone indecise sul da farsi, le ragioni potrebbero dipende da diversi aspetti. Tra questi, il crescere dei contagi a causa della variante Delta e la completa approvazione di Pfizer da parte della Fda (Food and Drug Administration).

Leggi anche:—>Covid, massima attenzione delle forze di polizia per proteste di oggi

Intanto, il 72% degli statunitensi si è vaccinato con almeno una dose di vaccino anti Coronavirus, come riporta il Center for Disease Control and Prevention. Nel mese di agosto, 14 milioni di persone hanno fatto la loro prima dose di vaccino, mentre nel mese di luglio erano 10 milioni, quindi si è verificato un aumento delle somministrazioni.

Leggi anche:—>Violenze e minacce all’ex fidanzata, in manette stalker 23enne

Negli Stati Uniti, di recente, si sono eseguite oltre 900mila vaccinazioni quotidianamente mentre a metà luglio si erano arrivate a vaccinare 500mila persone ogni giorno.