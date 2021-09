Escursionista disperso sulle Dolomiti, proseguono le ricerche per Federico Lugato

Un escursionista, Federico Lugato, risulta disperso dal 26 agosto sulle Dolomiti, per lui proseguono le ricerche e non si perdono le speranze. La famiglia è convinta che sia ancora in vita.

Proseguono senza sosta le ricerche di Federico Lugato, il 39enne della provincia di Venezia che risulta disperso da giovedì 26 agosto sulle Dolomiti bellunesi, in zona Val di Zoldo. Per lui è stata aperta una raccolta fondi su Facebook per sostenere le spese di vitto e alloggio di coloro che stanno aiutando nelle sue ricerche.

Federico Lugato ancora disperso, la famiglia continua le ricerche

“Speriamo che questa sia la giornata della buona notizia. Federico è lì fuori, dobbiamo trovarlo“, ha affermato la moglie Elena Panciera, rilanciando su Facebook una raccolta fondi per sostenere le spese vitto e alloggio di tutti coloro che vogliono aiutare nelle ricerche. “Sono molte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci a cercare Federico”, ha continuato la moglie dell’escursionista in un video pubblicato su Instagram.

Negli scorsi giorni era stato individuato il posizionamento del cellulare dall’ultima cella agganciata ed era arrivata la traccia dei dati precedenti, dai quali è emersa come posizione possibile la Val Pramper, a Forno di Zoldo, dove si stanno concentrando le ricerche. Federico Lugato era uscito di casa per fare un giro nel gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano, catena che domina la val Zoldana, sulle Dolomiti Bellunesi.

Nel corso di una riunione che si è tenuta dalla Prefettura di Belluno si è deciso che le ricerche proseguiranno, perlomeno per un’altra settimana, e riguarderanno anche zone finora non battute in un raggio di azione più ampio rispetto al quale si è finora operato.