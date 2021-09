Green Pass, da oggi nuove regole: tutti i luoghi in cui è obbligatorio

Scuole, università, treni: ecco tutti i luoghi in cui da oggi, primo settembre, è obbligatorio esibire il Green Pass per accedervi.

Da oggi, primo settembre, è scattato in tutta Italia l’estensione del Green Pass. Il certificato vaccinale è stato man mano esteso ad un numero di esercizi ed attività sempre crescente, da quando – il 6 agosto – è stato adottato anche in Italia per avere accesso a locali al chiuso. Ricordiamo che il Green Pass si può ottenere con la vaccinazione ( anche dopo la prima dose); oppure, dopo la guarigione dal Coronavirus; infine, un ultimo caso, permette di ottenere il certificato vaccinale anche dopo un tampone molecolare oppure un antigenico rapido, a patto che sia negativo. Nel caso di una prima dose di vaccino, la Certificazione sarà generata automaticamente dal 12esimo giorno dopo la somministrazione. Avrà validità a partire dal 15esimo giorno fino alla dose successiva. Nel caso di doppia dose, il Green Pass avrà validità 9 mesi anche se, a breve, la validità verrà estesa fino a 12 mesi. Nei casi di tampone negativo, il Green Pass avrà validità per 48 ore. Nei casi di guarigione, infine, avrà validità 6 mesi.

Si ricorda, inoltre, che il Green Pass non è obbligatorio per :

i bambini sotto i 12 anni;

i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di certificazione medica;

cittadini che hanno ricevuto il ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Tutti i luoghi in cui è obbligatorio

Il Green Pass è da oggi obbligatorio nei seguenti luoghi: