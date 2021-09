Il leader fascista “no-Green Pass”, ha il Green Pass per andare allo stadio

Giuliano Castellino è un no-vax e ultrà della Roma. Nonostante il divieto di FN di aderire al Green Pass, si è sottoposto al tampone

L’amore per l’AS Roma è più forte anche dei propri princìpi. Questo deve avere pensato Giuliano Castellino, leader del partito di ispirazione fascista Forza Nuova e tra i più accaniti manifestanti contro il Green Pass e i vaccini, quando gli è stato detto che non avrebbe potuto seguire la sua squadra del cuore qualora non avesse esibito il certificato verde.

E Castellino ha ubbidito, sottoponendosi al tampone che ha dato esito negativo. Questo gli ha permesso di potersi accomodare in Curva Sud per assistere alla partita della Roma contro il Trabzonspor nel torneo internazionale di Conference League. Ma Forza Nuova non aveva vietato il Green Pass ai suoi iscritti? Non esattamente, come spiegato dallo stesso Castellino: “Ho fatto il tampone. Quello si può fare, secondo le nostre regole. Sono entrato con il foglio che certifica il risultato negativo“. Quindi per l’estrema destra italiana è vietata solo la vaccinazione? Allora la stagione di tifo in curva è salva!

Non esattamente, perché come c’è scritto in un documento che circola tra gli iscritti di Forza Nuova, controfirmato dallo stesso Castellino, è vietato “piegarsi” a qualunque costrizione imposta dal Green Pass. “Chiunque, militante o dirigente, per qualunque ragione si adeguasse a questa intollerabile e, nelle intenzioni del sistema, definitiva operazione di controllo sociale (ovvero il Green Pass) subirà l’immediata e irrevocabile espulsione da Forza Nuova, anche se, a dire il vero, sottomettendosi in questo modo alle regole imposte dal sistema, si metterebbe, nei fatti, fuori da solo”. Questo è quanto si legge nel testo.

LEGGI ANCHE: Lamorgese riunirà domani il Centro Coordinamento atti intimidatori ai giornalisti



C’è però una scappatoia, sfruttata da Castellino: “Non sarà interessato alla misura estrema chi, per ragioni familiari, personali o lavorative, facesse ricorso all’uso del tampone rapido. Fondamentale è non acquisirlo, non piegarsi, costi quel che costi”. A quanto pare, andare allo stadio per tifare AS Roma è, per il coordinatore di FN, una “misura estrema” di cui è impossibile fare a meno.

CHI E’ GIULIANO CASTELLINO

Castellino non è solo un ultrà, no-vax e tra i principali leader del partito neofascista Forza Nuova a Roma. E’ stato più volte arrestato, spesso per motivi di violenza, e ha subito condanne per possesso di droga e truffa. Nel 2015 fu fermato dalla polizia, beccato con un etto di cocaina sotto la sella del suo scooter che lui definì “per uso personale“. Negli stessi anni promuoveva manifestazioni e feste per dire “No alla droga e allo sballo“. Nel 2018 invece il leader di FN fu posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa al Sistema Sanitario Nazionale per 1,3 milioni di euro. Castellino, insieme a un complice, avrebbe prodotto finte attestazioni di vendita di prodotti per celiaci, mettendosi però in tasca i relativi rimborsi erogati da parte dello Stato.

LEGGI ANCHE: I grillini di Conte: ecco cosa aspettarsi dal nuovo Movimento 5 Stelle



Nello stesso anno invece era stato fermato per incidenti con le forze dell’ordine in seguito alle manifestazioni di protesta contro lo Ius Soli a Roma. Il coordinatore di FN era stato anche accusato di aver aggredito alcuni poliziotti che lo avvicinato mentre stava avevo un alterco con un’altra persona. Pochi mesi dopo era stato arrestato per resistenza e evasione e rinviato a giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Solo pochi giorni fa, Giuliano Castellino aveva tentato di marciare in direzione di Montecitorio in protesta contro l’introduzione del Green Pass ed era stato fermato insieme ad alcuni altri facinorosi, tutti ovviamente senza alcun dispositivo di protezione e distanziamento. Le tensioni con le forze dell’ordine sono state accompagnate da lanci di bottiglie e qualche tafferuglio.