Picchiata in strada dall’ex-fidanzato e dalla nuova compagna di lui

Una donna è stata aggredita in provincia di Agrigento in strada dalla nuova coppia. L’aggressione legata a motivi di gelosia

Storia di gelosia e violenza ad Aragona, in provincia di Agrigento. Una donna di 32 anni è stata aggredita e picchiata in strada dall’ex-compagno e dalla nuova fidanzata in seguito a una discussione legata alla vecchia relazione. La vittima ha denunciato il fatto ai carabinieri ed è stata curata in ospedale per le lesioni subite, non gravi per sua fortuna.

LEGGI ANCHE: Violenze e minacce all’ex fidanzata, in manette stalker 23enne

I due accusati, un uomo di 32 anni e una ragazza di origine marocchina di 23, dovranno rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali in concorso e minaccia. I carabinieri di Aragona hanno anche proceduto anche al temporaneo ritiro delle armi legalmente detenute dall’uomo.