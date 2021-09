Misiani: «Nessuna contrarietà a obbligo vaccinale ma mi auguro non ce ne sia bisogno»

Il senatore Pd Antonio Misiani si è detto favorevole all’obbligo vaccinale ma «servono i numeri in Parlamento». Ecco che cosa ha detto

Il senatore Pd Antonio Misiani, intervistato a “L’Italia s’è desta”, programma condotto da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, ha parlato dell’obbligo vaccinale esprimendo il suo pensiero.

«Io sono vaccinato», ha detto Misiani, «sono strafavorevole alla vaccinazione che è l’unica strada per riconquistare pienamente la nostra libertà. Non ho nessuna contrarietà di principio all’obbligo vaccinale anche per il Covid, però c’è un quadro politico differenziato, ci sono forze politiche che non condividono questa posizione e per introdurre l’obbligo vaccinale servono i numeri in parlamento».

Leggi anche:—>Covid, massima attenzione delle forze di polizia per proteste di oggi

Parlando di green pass, Misiani afferma che «è una scelta di compromesso utile a garantire la sicurezza in determinati luoghi al chiuso. A me risulta che lo stiano chiedendo, non è vero che vi sia un fenomeno di disobbedienza di massa.

Leggi anche:—>Violenze e minacce all’ex fidanzata, in manette stalker 23enne

Io spero di evitare l’obbligo vaccinale, spero che si possa arrivare a soglie più elevate del 70% di copertura vaccinale attuale che è comunque più alto della media europea, penso che a settembre si possa ripartire con un ritmo accelerato. Se fosse necessario, comunque, sarei a favore dell’obbligo vaccinale».