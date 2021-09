Afghanistan, Papa Francesco: «C’è stato molto inganno o ingenuità da parte delle nuove autorità»

Papa Francesco si è espresso sulla situazione in Afghanistan e sul fatto che l’Occidente abbia messo la parola fine a 20 anni di presenza nel Paese. Ecco che cosa ha detto

Papa Francesco si è espresso sull’attuale situazione in Afghanistan e sul fatto che l’Occidente ha lasciato il Paese dopo 20 anni di occupazione. Intervistato da Cope, Bergoglio ha affermato che, in merito al concetto di lasciare gli afghani a se stessi, la questione è «come dimettersi, come negoziare una via d’uscita. Da quanto si vede, qui non sono state prese in considerazione tutte le eventualità, a quanto pare, non voglio giudicare. Non so se ci sarà o meno una revisione, ma sicuramente c’è stato molto inganno da parte forse delle nuove autorità. Dico inganno o tanta ingenuità, non capisco. Ma qui vedrei la strada».

Il Papa non ha voluto dare dettagli su come si sta muovendo la Santa Sede in merito ma ha elogiato il lavoro di diplomazia svolto dalla Segreteria di Stato Vaticana, con a capo il cardinale Pietro Parolin, nel suddetto conflitto. «Il cardinale Parolin è davvero il miglior diplomatico che abbia mai incontrato», ha detto Papa Francesco.

Poi ha aggiunto che si tratta di una situazione molto complicata, e per questa ragione chiede di pregare intensamente:«Cercherò di invocare ciò che la Chiesa chiede sempre nei momenti di maggior difficoltà e crisi: preghiera, penitenza e digiuno che è ciò che si richiede in tempi di crisi».