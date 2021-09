Si rifiuta di avere un rapporto sessuale e lui cerca di strangolarla: arrestato

Un uomo di 54 anni è finito in manette per aver cercato di strangolare la convivente, 34enne che si era rifiutata di fare sesso con lui

Un uomo di 54 anni è finito in manette a Misterbianco (Catania), dopo aver tentato di strangolare la sua convivente. I carabinieri lo hanno arrestato dopo che ha provato a soffocare la sua compagna, 34 anni, romena, perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui.

Leggi anche:—>Coronavirus, monitorata la variante Covid C.1.2: nuove mutazioni accumulate rapidamente

L’uomo è ora ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La scorsa notte, sotto i fumi dell’alcol, ha assalito la compagna e devastato delle suppellettili di fronte al figlio di 13 anni.

Leggi anche:—>Bimba di 11 mesi morta per soffocamento dopo aver mangiato dello yogurt

La donna è riuscita a scappare di casa e contattare i carabinieri. Una volta sopraggiunti, i militari hanno sequestrato all’uomo una pistola a salve calibro 9 dotata di tappo rosso, serbatoio e anche 8 proiettili. La donna è andata in pronto soccorso dove l’hanno medicata all’ospedale Garibaldi Centro. I medici le hanno riscontrato varie lesioni in diverse zone del corpo. La donna è poi andata a vivere subito in un’altra casa fuori provincia.