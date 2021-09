Venezuela annuncia che vaccinerà i bambini già dai 3 anni in su

L’annuncio del presidente Nicolas Maduro alla televisione di stato, mentre nel Paese i vaccinati sono meno del 12%.

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro ha annunciato tramite televisione di Stato che da ottobre saranno vaccinate persone dai 3 ai 18 anni. «Da ottobre, vaccineremo la popolazione di bambini e giovani in Venezuela dai tre ai 18 anni, avremo vaccini per tutti i bambini, adolescenti e giovani in Venezuela», ha detto. Ma in tutto il Venezuela a vaccinarsi è stato poco meno del 12% della popolazione.

Il governo venezuelano non mostra in modo regolare le cifre di coloro che si sono vaccinati e secondo la Paho (organizzazione Panamericana Sanità), solo l’11,62% del popolo ha ricevuto due somministrazioni di vaccino in tutto il Paese. Sono sei milioni i venezuelani con almeno una dose. Molte le critiche per la lentezza con cui si è attuato il piano vaccini.

Leggi anche:—>Covid, negli Usa aumenta fiducia in vaccino, solo 1 americano su 5 non si vaccinerà

Il governo di Maduro ha comunicato che l’obiettivo è vaccinare il 70% dei venezuelani, la cui popolazione è composta all’incirca da 22 milioni di persone entro il mese di ottobre.

Leggi anche:—>Covid, OMS: attenzione alla nuova variante “Mu”

Dai dati ufficiali, risulta che nel Paese si sono registrati, in totale, 334.343 casi di Coronavirus e 4.019 morti. Tuttavia, tali dati sono contestati dai sindacati della sanità nonché dalle organizzazioni internazionali che pensano non siano veritiere, ma sottostimate.