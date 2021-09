Uno spettro si aggira per il mondo: la nuova variante del Covid, ribattezzata “Mu” dall’OMS e già circolante in Colombia e in Ecuador

Dopo quelle inglese, brasiliana, sudafricana, la epsilon, la famigerata Delta, si allunga ulteriormente l’elenco delle variabili del Covid-19: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo quanto emerge dal suo report settimanale, sta monitorando una nuova variante, ribattezzata “Mu”, che è stata isolata per la prima volta in Colombia nel gennaio del 2021 ed è classificata come “variante da seguire“.

La variante, denominata in codice B.1.621, è stata etichettata dall’Organizzazione mondiale della Sanità come “Mu” il 30 agosto scorso. Questa variante, ammoniscono gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “ha una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria“, cioè di resistenza ai vaccini. Per ora, anche se alcuni focolai sono stati segnalati in altri Paesi del Sud America, la nuova variante circola soprattutto n Colombia e in Ecuador.

Covid, OMS: attenzione alla variante “Mu”. Speranza: “Terza dose molto probabile”

Anche alla luce del fatto che all’orizzonte si staglia minaccioso il profilo di un’altra variabile del Covid, la “Mu”, per il Ministro della Salute del nostro Paese, Roberto Speranza, è “molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili”.

“La comunità scientifica sta facendo le sue valutazioni – ha aggiunto il titolare del dicastero della Salute – e presto arriverà la sua decisione”. Inoltre Speranza ha rassicurato che “non avremo mai più né in Italia né in Europa il problema dell’approvvigionamento delle dosi. E già adesso abbiamo certezze che ci saranno per tutti”. Intanto, nelle ultime 24 ore sono 5.498 i nuovi positivi al Covid contro i 4.257 del giorno precedente. In salita il numero dei decessi: 75 contro i 53 di lunedì. Scende il tasso di positività: con 307.643 tamponi si attesta all’1,78% contro il 3.88% di lunedì. In lieve calo le terapie intensive (-4) e i ricoveri in reparto (-12).