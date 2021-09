Covid, alcune scuole a controllo della pandemia: l’idea

Pronto un piano di monitoraggio della circolazione del covid destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado

La scuola è pronta a riaprire con i dubbi e le speranze legate al processo della pandemia. Israele è stato il primo paese occidentale a riaprire dopo la pausa estiva con la scorta di vaccinazioni effettuate. A breve toccherà anche ad altri paesi tra cui l’Italia. Nel frattempo, è stata reso obbligatorio il green pass per il personale scolastico. Esiste tuttavia un documento che sintetizza una serie di idee e iniziative da mettere in pratica per combattere la pandemia in questa nuova fase evitando di chiudere le scuole.

Scuole sentinella per la lotta alla pandemia

Il documento strategico, diretto a tutte le scuole riassume le misure di prevenzione per l’imminente anno scolastico come il distanziamento di almeno un metro fra i banchi, l’uso delle mascherine chirurgiche, sopra i sei anni, anche da seduti, la necessità di un frequente ricambio d’aria. Queste sono solo alcune delle principali raccomandazioni indirizzate alle scuole.

Il tutto è documentato nel Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022). Il piano è stato realizzato da Iss, Istituto Superiore della Sanità, ministero della Salute, ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19.

Inoltre, è previsto anche un piano di scuole sentinella della pandemia. Una rete di scuole, infatti, primaria e secondaria di primo grado, avranno il compito di sorvegliare l’andamento della pandemia nelle scuole. Le “scuole sentinella” saranno indicate dalle autorità sanitarie regionali in collaborazione con gli uffici scolastici. La sorveglianza verrà effettuata utilizzando i test salivari che coinvolgeranno anche le famiglie degli studenti.