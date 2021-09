Dopo l’incidente aggredisce a calci e pugni i carabinieri: arrestato

Dopo aver provocato un incidente, in cui sono rimaste coinvolte tre auto parcheggiate, si è dileguato: rintracciato e fermato, per evitare i controlli di rito, un un 43enne di Mazara del Vallo ha aggredito a calci e pugni i carabinieri. Arrestato, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Un uomo di 43 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate: l’uomo, ieri sera intorno alle 20.30, mentre percorreva via Selinunte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha perso il controllo della propria auto provocando di conseguenza un incidente che ha coinvolto tre auto parcheggiate prima di impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica che per effetto dell’urto è collassato, per fortuna senza colpire nessuno, sul manto stradale.

Tuttavia, l’uomo alla guida del veicolo, come se non fosse successo nulla, è ripartito dandosi alla fuga per le vie del centro. I carabinieri, prontamente intervenuti su richiesta, lo hanno intercettato, proprio tra le vie del centro, e bloccato. Per evitare i controlli di rito il 43enne, sceso dall’auto, si è scagliato contro i militari dell’Arma infierendo con calci e pugni.

Ragion per cui per l’uomo sono scattate le manette ai polsi. Dopo la convalida dell’arresto, a seguito del giudizio “per direttissima”, il 43enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.