Si nascondeva in una grotta: catturato uno dei 4 tunisini ricercati per droga

E’ stato stanato in una grotta sita in una zona di campagna di Ribera, in provincia di Agrigento, uno dei 4 tunisini ricercati per spaccio di droga

E’ stato snidato, e poi arrestato, uno dei quattro tunisini sfuggiti alla cattura nel corso dell’operazione antidroga “Drive-in” con cui i carabinieri della Compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi della Compagnia Carabinieri d’Intervento Operativo di Palermo e di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Palermo, hanno disarticolato a Ribera, in provincia di Agrigento, una piazza di spaccio gestita da tunisini. Il sodalizio criminale utilizzava un intero quartiere di Ribera come base operativa per l’attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

L’uomo, R.A., di 38 anni, è stato rintracciato dai militari dell’Arma all’interno di una grotta, sita in una zona di campagna, in località Ciagolaro, dove si nascondeva per sfuggire alla cattura. E’ destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sciacca. Il 38enne, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato tradotto nel carcere di Sciacca.

Nell’ambito del blitz antidroga “Drive-in” i militari dell’Arma hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere e un’ordinanza di divieto di dimora nel Comune di Ribera ripristinando così la legalità nel suindicato quartiere. I destinatari delle misure restrittive sono dei senza fissa dimora di origine tunisina e hanno tra i 40 ed i 23 anni. Sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Agrigento e Caltanissetta Ben Hadji Ahmed Hedi, Ghazel Mohammed, Essid Yosri, Mechri Salem, Mahjoub Aymen e Haj Hassen Lofti. Mentre Ben Amer Rafekè stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Ribera.