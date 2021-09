Previsioni Meteo domani venerdì 3 settembre | cieli coperti

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 3 settembre. Al nord nuvole in aumento nel corso della giornata. Al centro copertura generale. Al sud cieli coperto su tutta la zona. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 3 settembre

Nord:

Molte nubi su Liguria, Piemonte e restante settore alpino e prealpino con isolati rovesci o temporali associati dalla tarda mattina e nel pomeriggio e in attenuazione serale; sul resto del nord nuvolosità in rapido aumento mattutino specie sul settore appenninico emiliano-romagnolo dove nel pomeriggio si potranno avere locali rovesci o temporali.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulla Sardegna con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sul settore nord ed est, con residui sporadici fenomeni in serata lungo le coste orientali; su Toscana, Umbria e Lazio nuvolosità irregolare in prevalenza medio-alta, con qualche nube più consistente e brevi rovesci associati nel pomeriggio sull’alta toscana e con nubi in generale intensificazione dalla tarda sera/notte; prevalente soleggiamento su Marche e Abruzzo salvo addensamenti nel pomeriggio e con nubi in generale aumento dalla tarda sera/notte.

Sud e Sicilia:

Prevalentemente sereno su Sicilia, Molise, Puglia e settori orientali di Basilicata e Calabria, con locali annuvolamenti al mattino sulla Sicilia e nel pomeriggio sull’appennino molisano ma con copertura nuvolosa in generale intensificazione dalla prima nottata; sul resto del sud copertura irregolare in prevalenza medio-alta in decisa intensificazione dalla notte.

Temperature:

Minime in aumento su Alto adige e appennino laziale e abruzzese, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in calo su nord-ovest Tboscana, appennino Emiliano, Liguria, Piemonte, Valle d’aosta e nord Sardegna, in aumento su Molise, Puglia, Basilicata e appennino campano.

Venti:

Moderati orientali con locali rinforzi sulla Sardegna e in lenta diminuzione; deboli settentrionali su puglia e aree ioniche peninsulari salvo residui rinforzi fino la tarda mattina; mediamente deboli orientali sul restante territorio con rinforzi da sud-est sulla Sicilia occidentale.

Mari:

Da mossi a molto mossi e tendenti a mediamente mossi mare e canale di Sardegna e ionio; mossi o localmente molto mossi stretto di Sicilia e settore ovest del tirreno centro-meridionale; mosso il medio-basso adriatico con moto ondoso in diminuzione; mar ligure da poco mosso sul settore est a mosso su quello ovest; poco mosso l’alto adriatico e poco mosso con moto ondoso in aumento il restante tirreno.