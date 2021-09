Strutture ospedaliere a rischio di saturazione: secondo la bozza del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute, “si conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati al Covid-19”

Nel monitoraggio settimanale della Fondazione “Gimbe”, relativo all’arco di tempo 25-31 agosto scorso, emerge un quadro epidemiologico di sostanziale stabilità. Tuttavia, secondo quanto si legge nella bozza di quello sull’evoluzione dell’epidemia di Covid curato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, “si conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covid-19“.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva – si legge nella suddetta bozza- è in aumento al 6% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto 2021) a 544 (31 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente, al 7.3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto) a 4.252 (31 agosto)”.

Covid, ISS: aumenta occupazione reparti e terapie intensive. Indice di contagio Rt in calo

L’indice di trasmissibilità Rt, sempre secondo quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese, è in calo, attestandosi allo 0.97, per la prima volta da luglio scorso sotto quota 1, ma l’incidenza è in aumento: 74 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Nessuna Regione e nessuna Provincia Autonoma presentano un rischio epidemico alto ma aumenta il numero di quelle a rischio moderato, 17 , mentre sono quattro quelle a rischio basso.

Frattanto nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel report diffuso dal Ministero della Salute, sono 6.761 i nuovi positivi al Covid, contro i 6.503 del giorno precedente, su 293.067 tamponi processati, contro i 303.717 del giorno precedente, e 62 le vittime, in calo rispetto alle 69 dell’altro ieri. Il tasso di positività sale dal 2.1% al 2.3%. Sono 555 i ricoverati in terapia intensiva, 15 in più nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, con 49 ingressi giornalieri, mentre quelli nei reparti ordinari sono 4.205, 26 in meno rispetto alla precedente rilevazione.