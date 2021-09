Il Carroccio vota contro l’obbligo di certificazione verde, duro l’attacco di Letta: “La Lega chiarisca, o con Draghi o contro il Green Pass. Stigmatizzo la scelta, chiedo un chiarimento politico su questo punto”.



La maggioranza si scontra dopo il voto della Lega sul Green Pass in Commissione alla Camera. Con il Carroccio, che insieme a Fratelli d’Italia e gli ex M5S che hanno votato diversi emendamenti all’ultimo dl Covid contro l’obbligo di certificazione verde, il segretario Pd Enrico Letta attacca il partito: “Il suo voto è una scelta che lo pone al di fuori della maggioranza, serve un chiarimento politico su questo punto“. Il M5S parla di “schizofrenia politica” da parte del Carroccio, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ritiene non si possa giustificare “un voto difforme”.

Letta: “Chiediamo alla Lega un chiarimento”

“Sono molto d’accordo con la linea che il presidente Draghi sta portando avanti, che è una linea di sicurezza, che è la condizione per la libertà, delle attività, della ripresa, la condizione perché si possa andare a scuola tutti per bene. Insomma credo che sia il metodo migliore, quindi va bene per noi andare avanti ed estendere obbligo vaccinale e Green Pass e per noi è la condizione essenziale per poter andare avanti. Ecco perché nella maggioranza di governo chi è contro il green pass è contro la libertà e contro la sicurezza ed ecco perché noi chiediamo alla Lega un chiarimento su questo punto: non si può stare con le parole di Draghi oggi e allo stesso tempo votare contro il green pass in Parlamento: le due cose sono incompatibili”. Queste le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, in occasione di un’iniziativa elettorale in quel di Siena.

Sempre contestualmente all’iniziativa senese, Letta ha poi proseguito: “Credo che il tema fondamentale sia chiarire con forza la posizione della Lega sul Green Pass: la Lega dica se il Green Pass è la linea alla Borghi, cioè la linea di dire che il Green Pass è semplicemente una variabile che non ha senso. Per noi il Green Pass è essenziale e chi è contro il green pass è contro la sicurezza e la libertà“.

Già ieri, in occasione della Festa dell’Unità di Bologna, il segretario di partito si era accanito contro la scelta del Carroccio: “Io stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in Commissione alla Camera contro il Green Pass ha deciso, proprio nella giornata di oggi, di fare una scelta che la pone al di fuori della maggioranza. Quindi chiedo un chiarimento politico su questo punto”.