Markit: ad agosto l’espansione più veloce della produzione in 15 anni

La produzione industriale si è espansa in modo rapido nel mese di agosto, mostrando l’incremento più veloce nel settore privato italiano dal giugno 2006

L’indice composito della produzione ha avuto un incremento ad agosto di 59,1 rispetto al 58,6 registrato nel mese di luglio. Si tratta dell’incremento più rapido della produzione per ciò che concerne il settore privato del nostro Paese da giugno 2006, ossia da 15 anni. È quanto riportano i dati Ihs Markit.

C’è stata in realtà una crescita proficua in ogni settore, con la percentuale di espansione del settore manifatturiero che ha superato di nuovo il terziario, anche se quest’ultimo è comunque cresciuto molto se si guarda agli ultimi 14 anni.

L’accelerazione del tasso di espansione generale è dovuta, in particolare, all’incremento del flusso dei nuovi ordini ricevuti nel mese di agosto dalle nostre imprese. Il tasso di incremento, pur restando invariato rispetto a luglio, è comunque tra i più veloci mai registrati. Ad agosto scorso, la domanda estera è cresciuta, con l’aumento delle esportazioni, consentendo alle aziende di espandere ulteriormente la loro forza lavoro. Di conseguenza è cresciuta anche l’occupazione che registra per il quarto mese consecutivo un tasso occupazionale alto, sempre secondo quanto riporta Markit.

La creazione occupazionale ad agosto è anche collegata a una maggiore pressione della capacità operativa. Per quanto concerne i prezzi del mese di agosto scorso, invece, quelli di acquisto hanno subìto un grosso aumento, con il tasso di inflazione rallentato a luglio (in confronto al record degli ultimi 21 anni), conservando tuttavia uno dei valori più veloci in assoluto. In sostanza, le imprese del settore privato hanno alzato di nuovo i prezzi, mostrando un tasso di incremento elevato.