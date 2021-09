Capelli lisci: suggerimenti per una piega perfetta con e senza piastra

Capelli lisci, brillanti e setosi sono l’ambizione di tante donne che magari si dannano l’anima per ottenerli, ecco dei consigli su come ottenere una piega perfetta con e senza piastra.

Lo styling del capello è molto importante per una donna che cerca la capigliatura perfetta combattendo spesso contro l’effetto crespo e l’umidità. Chi ha i capelli mossi o ricci poi cerca d’ingegnarsi con mille modi diversi per ottenere un risultato perfetto, ecco alcuni suggerimenti per raggiungere l’obiettivo più in fretta.

Il metodo giusto è importante

A volte le persone, semplicemente, non utilizzano i prodotti giusti o non lo fanno nel modo giusto. Spesso, inoltre, si “soffre” perché i nostri risultati casalinghi non sono mai come quelli ottenuti dal parrucchiere.

Tutti i migliori consigli per avere bellissimi capelli lisci

Innanzitutto bisogna procurarsi gli “attrezzi” del mestiere, per esempio uno shampoo e un balsamo per ottenere capelli lisci, in particolare non trascurate di applicare una bella dose di balsamo lisciante, facendo attenzione alle punte. Quando uscite dalla doccia o dal bagno non sfregate l’asciugamano, ma tamponate l’eccesso di acqua, meglio se con un telo in microfibra.

Prima di procedere con la piastra è consigliato applicare un termoprotettore e un siero lisciante. Poi separate la chioma su due livelli, sopra e sotto le orecchie. Cominciate con ciocche sottili mettendo la piastra in orizzontale, girate a 45 gradi e poi andate verso il basso tenendo la ciocca scelta in tensione.

La piastra ha certamente molti punti a favore, ma sul lungo periodo può anche causare danni ai capelli. Una strategia alternativa, invece, può essere quello di fare la coda di cavallo, quindi tirando i capelli con una coda bassa facendoli asciugare così.

Un altro modo, sempre senza piastra, è quello di procedere con un pettine a denti larghi dividendo i capelli in 4 ciocche. Poi aiutatevi con una spazzola tonda con setole molto fitte e, come phon, adoperatene uno col beccuccio. Non è un lavoro adatto a chi va di fretta, perché bisogna avere pazienza e srotolare ogni ciocca lentamente.

Poi ci sono anche due modalità, diciamo naturali, come l’olio di ricino i cui maggiori benefici si avranno applicandolo tiepido e tenendolo sulla testa per 10 minuti. Infine si può usare l’olio di cocco dopo lo shampo. Versatelo su un pettine a denti larghi, lasciatelo su per 15 minuti e poi asciugate. Risultato garantito.