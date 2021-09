Notte di violenza, la lite poi le coltellate, feriti due fratelli: aggressore in fuga

Due fratelli italiani di 44 e 54 anni, sono stati accoltellati sulla marina di Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca) presumibilmente, fa sapere una nota della questura di Lucca, da un uomo di origine magrebina che poi è fuggito.

Le due vittime sono di origine campana ma residenti entrambi in Versilia. Il più grande dei due fratelli, ha riportato lesioni definite “importanti” al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi invece le ferite riportate dal fratello che è stato giudicato guaribile in 10 giorni.

Cosa è accaduto

L’aggressione, secondo quanto spiegato dal 44enne agli agenti intervenuti, sarebbe nata per una lite per futili motivi, scoppiata mentre i due fratelli stavano ballando. La discussione è poi degenerata.

LEGGI ANCHE: Rider picchiato violentemente a calci e pugni: denunciati un 17enne e un 15enne

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenute volanti del commissariato di polizia di Viareggio. Sono in corso indagini per risalire all’autore dell’accoltellamento