Rider picchiato violentemente a calci e pugni: denunciati un 17enne e un 15enne

È accaduto nella notte in via Lepanto a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, una nuova aggressione ad un rider, dopo quella avvenuta il 3 gennaio scorso, sempre nella capitale partenopea.

La vittima è un ragazzo di 26 anni, rider di una nota società di delivery. Nella notte, intorno all’1.30 è stato portato in ospedale San Paolo con contusioni multiple giudicate guaribili in 21 giorni. Una banda di ragazzini lo ha picchiato a colpi di casco in testa, e con pugni e calci mentre era steso a terra.

Il 26enne non ha voluto sporgere denuncia alle forze dell’ordine per paura di ritorsioni, ma i carabinieri di Bagnoli, avvertiti dal personale medico, sono riusciti comunque a ricostruire quanto accaduto analizzando le immagini di videosorveglianza e identificando due degli aggressori, un 17enne e un 15enne denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri.