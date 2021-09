Previsioni Meteo OGGI domenica 5 settembre | coperto al nord

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 5 settembre. Al nord leggeri addensamenti nella parte alta della penisola. Al centro cieli prevalentemente sereni con possibili coperture. Al sud cieli coperti con possibili rovesci sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 5 settembre

Nord:

Molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali associati, in graduale assorbimento dalle ore serali; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature, più spesse a ridosso delle aree pedemontane.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su Sardegna orientale e basso Lazio con lievi rovesci e qualche occasionale temporale associato, in miglioramento dalla sera con cielo pressoché stellato; altrove prevalenza di bel tempo seppur con annuvolamenti attesi nelle ore centrali a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica.

Sud e Sicilia:

All’inizio molte nubi su gran parte delle aree peninsulari e sulla Sicilia settentrionale ed orientale con rovesci e temporali sparsi su Campania e puglia centromeridionali, Basilicata, Sicilia tirrenica ed orientale, nonché nulla Calabria, con fenomeni anche intensi sul settore ionico di quest’ultima; tra tardo mattino e pomeriggio seguir° una decisa attenuazione di copertura e fenomeni sulle regioni adriatiche e settore campano, in estensione serale anche a Basilicata e zone centrosettentrionali calabresi. Ampio soleggiamento invece sul resto dell’isola seppur con passaggi di nubi medio-alte e poco significative nelle ore centrali della giornata.

Temperature:

Minime in calo su Romagna, Sardegna centromeridionale, Toscana, Marche ed Umbria centrosettentrionali, nonché sulla Sicilia tirrenica; in lieve rialzo su zone pedemontane lombarde, basso Lazio e Sicilia sudorientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in tenue aumento su nord Sardegna, regioni centrali, Molise orientale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e Sicilia meridionale, più deciso su Lazio e settore campano; in diminuzione sul rimanente territorio meridionale e siciliano; stazionarie al nord.

Venti:

Deboli orientali sull’Emilia-romagna e variabili sul resto del nord; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud con ulteriori rinforzi su Salento e Calabria ionica.

Mari:

Poco mosso il mar ligure; generalmente mossi stretto di Sicilia e ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.