Previsioni Meteo OGGI lunedì 6 settembre | ALLERTA METEO

Nella giornata di OGGI lunedì le previsioni meteo del 6 settembre. Al nord velature sparse con possibili schiarimenti serali. Al centro cieli instabili con alternanza di schiarimenti e addensamenti. Al sud cieli coperti con possibili rovesci sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 6 settembre

📅Lunedì #6settembre

🔔🟡 #allertaGIALLA su Calabria, Basilicata e settori di Puglia e Sicilia.

🔎Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFL6gsY#protezionecivile pic.twitter.com/wxbB2rEYZC — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 5, 2021

Per la giornata di domani, Lunedì 6 settembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Nord:

Molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli ed isolati rovesci o temporali associati, in graduale assorbimento dalle ore serali; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature, più spesse al mattino sulle restanti zone occidentali ed a ridosso delle rimanenti aree pedemontane.

Centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento, salvo annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su rilievi di Marche ed Abruzzo nonché sul basso Lazio, con possibilità di qualche locale breve rovescio pomeridiano atteso sulle aree appenniniche comprese tra settori laziali ed abruzzesi.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni peninsulari al primo mattino; seguirà una decisa intensificazione della copertura con deboli rovesci sparsi e qualche locale temporale, in miglioramento dalle ore serali con ampie schiarite. Sulla Sicilia molte nubi compatte già dal primo mattino sulle relative aree tirreniche ed orientali con rovesci temporaleschi associati, in assorbimento dalle ore serali con estese aperture; sereno o velato sul resto dell’isola, in un contesto generalmente asciutto.

Temperature:

Minime in lieve flessione su Toscana centromeridionale, Umbria, alto Lazio, Molise, rilievi campani e pugliesi, Basilicata, Calabria centrosettentrionale e centro-sud Sicilia; senza variazioni sul resto del paese; massime in tenue rialzo su Sardegna centroccidentale, basso Lazio e localmente sulle regioni ioniche peninsulari; in diminuzione su Puglia settentrionale e Sicilia orientali; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Deboli orientali in val padana e variabili sul resto del nord; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud con ulteriori rinforzi pomeridiani su basso Lazio e regioni meridionali.

Mari:

Da mosso a molto mosso il basso ionio; mosso lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar ligure; da mossi a poco mossi i restanti bacini.