Previsioni Meteo OGGI martedì 7 settembre | ALLERTA GIALLA

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 7 settembre. Al nord addensamenti in aumento nel corso della giornata. Al centro coperture sparse con possibili rovesci. Al sud velature e rovesci anche a carattere temporalesco. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 7 settembre

📅 Martedì #7settembre

🔔🟡 #allertaGIALLA su ampi settori di Puglia, Calabria e Sicilia.

🔎 Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/Oq1ikq5W3Q — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 6, 2021

Nord:

Cielo irregolarmente nuvoloso su alpi e prealpi con brevi rovesci tra pomeriggio e sera su Trentino-alto adige e rimanente settore centro-occidentale; tempo stabile sul resto del settentrione con cielo prevalentemente velato da nubi medio alte.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o al più velato sulla Sardegna; ampio soleggiamento al mattino sulle regioni peninsulari, ma con velature medio alte in graduale estensione e con sviluppo di qualche nube più significativa durante le ore centrali tra appennino laziale e abruzzese.

Sud e Sicilia:

Locali rovesci o temporali nella notte su coste e immediato entroterra di Calabria ionica e Sicilia orientale; fenomeni anche temporaleschi dalla tarda mattina e nel pomeriggio su gran parte della Calabria, sul Salento nonché sulla Sicilia; cielo in prevalenza velato da nubi medie sul resto del sud, con brevi piogge o rovesci su puglia garganica, Basilicata e Campania meridionale.

Temperature:

Minime in calo su Sicilia, Veneto, Lombardia e Piemonte; in aumento sul Salento e stazionarie sul resto d’Italia; massime in calo sulla Sicilia e in aumento sulla Basilicata, senza variazioni di rilievo sul restante territorio;

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali su Sicilia e sud peninsulare con rinforzi nordorientali su puglia meridionale e aree ioniche; deboli settentrionali su Sardegna e centro peninsulare con locali rinforzi fino a metà giornata; mediamente deboli orientali al nord.

Mari:

Mossi ionio e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi adriatico, Tirreno e canale di Sardegna con tendenza a divenire poco mossi tirreno e medio-alto adriatico; poco mossi mar ligure e mare di Sardegna.