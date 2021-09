Locatelli: “Terza dose al via su immunodepressi e anziani”. E sull’obbligo vaccinale…

Obbligo vaccinale, Green Pass e terza dose. Franco Locatelli si è espresso in merito ai temi caldi in Italia legati all’emergenza Covid-19. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha annunciato che manca poco per dare il “via libera” ai richiami del vaccino, ma soltanto su immunodepressi e over 80. Per quanto riguarda l’introduzione di una norma che imponga l’adesione alla campagna di vaccinazione, invece, la strada è ancora lunga.

Le linee guida del Comitato tecnico scientifico (Cts) saranno provvidenziali per la gestione di una nuova fase della pandemia di Covid-19 in Italia nei prossimi mesi, ma i temi da discutere sono ancora tanti: dalla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale alla terza dose, fino all’utilizzo esteso del Green Pass. Il coordinatore Franco Locatelli ne ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, annunciando che alcune decisioni in merito sono già state prese e presto verranno ufficializzate. Una di queste, in particolare, riguarda il richiamo del vaccino, che verrà somministrato a breve su coloro che hanno completato per primi il ciclo vaccinale e/o che per patologie pregresse hanno subito un calo degli anticorpi, ovvero anziani over 80 e immunodepressi.

Locatelli sull’obbligo vaccinale

Franco Locatelli, in merito all’introduzione dell’obbligo vaccinale, non si sbilancia. “L’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti Covid è una decisione che spetta alla politica. Il premier Draghi e il ministro Speranza sono stati chiari”, ha sottolineato. L’ipotesi, tuttavia, non è da escludere. “È una delle opzioni da considerare, attuabile anche in base all’articolo 32 della Costituzione”. Il coordinatore del Cts, in tal senso, ha ricordato che in una delle sedute del G20 in Campidoglio i Paesi hanno discusso dell’impatto della pandemia a livello globale e delle prospettive di sviluppo sostenibile e hanno sottoscritto alcuni impegni. “Uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati nel 2015 dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 riguardava il mantenimento di un buon stato di salute a tutte le età. L’obiettivo fondamentale è cercare di garantire un’universale e adeguata assistenza sanitaria”. La pandemia di Covid-19, però, ha causato importanti ritardi nel processo, al punto tale da “costringere a rinviare la scadenza fissata fra nove anni”.

In attesa che il Governo italiano dia un parere definitivo sull’obbligo vaccinale, la strada da perseguire potrebbe essere quella dell’estensione del Green Pass. Esso è già divenuto obbligatorio, dal 1° settembre, per insegnanti e personale scolastico nonché per coloro che utilizzano i mezzi di trasporto interregionali. “A livello personale sono favorevole. Tutto ciò che serve a incentivare le vaccinazioni e a rafforzare le condizioni per non rischiare di contagiare o essere contagiati mi trova favorevole. Anche questa, in ogni caso, sarà una decisione politica”, ha aggiunto.

Locatelli sulla terza dose

Maggiori certezze, invece, arrivano in merito al tema della terza dose. “Si partirà molto presto con i pazienti immunodepressi. È in fase avanzata la discussione per offrire una terza dose agli over 80, ai ricoverati nelle residenze sanitarie assistite, le Rsa, al personale sanitario”, ha annunciato Franco Locatelli. I vaccini utilizzati saranno ancora una volta quelli a mRNA messaggero, ovvero il Pfizer/Biontech ed il Moderna. “Sarà una terza dose del vaccino, al momento, preparata come le prime dosi, impiegando la sequenza del ceppo originario del virus e questa tipologia di vaccino è assolutamente efficace anche nel proteggere dalla variante Delta”, ha concluso il coordinatore del Cts.

