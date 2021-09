Alcolici ai minori, denunciato commerciante

Controlli a Latina per combattere il fenomeno del consumo degli alcolici dei minori dopo gli episodi di coma etilico tra i giovanissimi

Il fenomeno del consumo di alcol tra i minori, una piaga sociale che emerge sempre più prepotentemente in Italia. Al momento si cerca di combattere con interventi sporadici delle forze dell’ordine a controllare che gli esercenti on vendano alcol ai minori. Ieri è stato il turno di Latina, dove nello scorso fine settimana si erano verificati più casi di coma etilico di minori. Il Questore ha, così, imposto i controlli nei luoghi della movida ed è stato denunciato il titolare di un bar.

Latina, denunciato esercente

Gli agenti della Squadra amministrativa della Questura hanno individuato due minori con alcolici a base di vodka tra le mani e il bar dal quale sono usciti. Poi hanno provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria il titolare del bar che ha somministrato gli alcolici ai due minorenni. Successivamente l’autorità giudiziaria provvederà a comminare le sanzioni previste. I controlli proseguiranno probabilmente anche nel prossimo fine settimana.

Leggi anche > Obbligo vaccinale, ecco i Paesi che l’hanno già introdotto

Quella dell’alcol tra i minori rimane una piaga sociale diffusa in tutto il territorio nazionale. Le disparità economiche tra luoghi del paese non hanno effetto per quanto riguarda questo fenomeno. Evidentemente le cause sono da rintracciare in altre situazioni.

Leggi anche > Green pass si semplifica, basterà un test salivare: come funziona

Restano le responsabilità degli esercenti che hanno il divieto di vendere alcolici ai minori. Poi esiste una motivazione di tipo sociale che spinge i ragazzini verso l’alcol che va approfondita.