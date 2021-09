Violenze alla moglie davanti ai figli: arrestato un 55enne

Anni di offese, minacce di morte e violenze ai danni della moglie: un 55enne, originario di Reggio Emilia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Dopo circa 5 anni di offese, minacce di morte e violenze da parte del marito una donna ha trovato la forza e il coraggio per denunciare gli abusi subiti ai carabinieri della stazione di Casina, piccolo centro in provincia di Reggio Emilia. Al termine delle relative indagini, nel corso delle quali sono stati accertati i maltrattamenti fisici e psicologici ai danni della donna che più occasioni avvenivano alla presenza dei figli minori della coppia, i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un 55enne reggiano, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il sostituto titolare dell’inchiesta, condividendo gli esiti dell’inchiesta, ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima, una 40enne residente nell’appennino reggiano, intimandogli di non avvicinarsi più alla stessa e ai luoghi da quest’ultima abitualmente frequentati.

Tale provvedimento di natura cautelare è stato eseguito ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Casina che hanno condotto le indagini.