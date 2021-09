Yacht di 35 metri in fiamme nella notte, salvato l’intero equipaggio

Le fiamme hanno distrutto uno yacht nel porto turistico di Marina di Olbia. L’intero equipaggio è stato portato in salvo.

Nella notte tra domenica 5 settembre e lunedì 6 settembre, uno yacht di 35 metri è stato distrutto dalle fiamme. Il tragico incidente è avvenuto in Sardegna, nel porto turistico di Marina di Olbia, Molo E, dove all’1:30 di notte, i Vigili del Fuoco si sono recati per spegnere l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un paio d’ore.

L’intero equipaggio, formato da quattro persone, è stato portato in salvo e, fortunatamente, non si contano feriti. Immediato anche l’intervento dei militati della Guardia Costiera di Olbia che si è occupata di mettere in sicurezza tutte le imbarcazioni vicine per evitare che anche queste venissero colpite dalle fiamme. Per evitare il pericolo di inquinamento, si è deciso di porre delle panne assorbenti attorno all’imbarcazione. Ancora sconosciuta la causa dell’incendio: sul caso indaga la Guarda Costiera. Solo le indagini chiariranno come siano andate effettivamente le cose.