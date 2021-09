Zaia:«80% persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate»

Il governatore del Veneto Luca Zaia spiega la situazione attuale della sua regione sui contagi da Coronavirus. Ecco cosa ha detto

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, illustra la situazione attuale dei contagi nella sua regione, spiegando che l’80% dei ricoveri in terapia intensiva riguardano persone che non hanno fatto il vaccino.

Leggi anche:—->Covid, Ricciardi:«Green pass per tutti o obbligo vaccinale»

«Abbiamo superato i 13 milioni di tamponi da febbraio 2020. Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 274 positivi su 13mila tamponi circa, con un’incidenza di 2,1%, mentre sono 458.467 i positivi da inizio pandemia. 9 i nuovi ricoveri (+6 in area non critica e +3 in terapia intensiva, per un totale rispettivamente di 233 e 52 ricoveri», spiega Zaia.

Leggi anche:—>Vaccino Covid, Mattarella: «Un dovere morale e civico, chi non vuole limita libertà altrui»

«Non siamo davanti a una curva che sta flettendo, abbiamo alcune realtà che passano da scenario 1 a scenario 2 , come le province di Verona e Padova. E’ una situazione gestibile ma è una situazione che ha bisogno dell’aiuto dei cittadini sia per il comportamento (mascherine, evitare assembramenti) sia per le vaccinazioni. Confermo che l’80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati, mentre i non vaccinati nelle aree non critiche sono oltre il 70%», ha chiosato il governatore della Regione Veneto.