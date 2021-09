No Green Pass, fermati neofascisti

Manifestazioni no green pass, un esponente di Forza Nuova è stato fermato e con lui 4 altri neofascisti

L’Italia si appresta ad allargare le attività con obbligo del green pass mentre un fronte, anche se sempre più assottigliato, di manifestanti insiste con le proteste. Dopo il flop delle manifestazioni alle stazioni dello scorso 1 settembre le indagini proseguono su alcuni componenti tra i manifestanti. In particolare, è stato fermato un esponente di Forza Nuova e altri cinque neofascisti. Ha diffuso la notizia lo stesso leader di Forza Nuova Roberto Fiore. In queste settimane il movimento politico ha partecipato alle manifestazioni contro l’obbligo del green pass.

No green pass, tra flop e fermi

Intanto per questa settimana è stata già annunciata una manifestazione a Montecitorio. Da quanto si apprende finora il fermo è scattato mentre i cinque tentavano di raggiungere il Pantheon dove era stata organizzata una manifestazione. Intanto sono state soltanto poche decine le persone presenti al Pantheon. La dinamica dei fermi non è ancora stata chiarita.

Leggi anche > Vaccini, Speranza: “Valutiamo obbligo in base ai numeri”

I riferimenti dell’estrema destra hanno preso in mano le manifestazioni in molte piazze romane nelle ultime settimane. Ci sono stati anche incidenti come il 28 agosto a piazza del Popolo.

Leggi anche > Obbligo vaccinale, l’ipotesi è sul tavolo: chi è a favore e chi è contro?

E’ andata male invece la manifestazione della stazione Tiburtina dove erano presenti poche decine di persone. A Roma la vicenda sta prendendo i connotati politici.