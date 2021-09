Giovannini: “Green Pass su trasporti locali? Controlli ingestibili”

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, ha commentato l’ultimo decreto del Governo in merito all’utilizzo del Green Pass sui mezzi di trasporto. Il certificato verde, al fine di evitare la diffusione del Covid-19 in autunno, è diventato obbligatorio su aerei, navi e treni a lunga percorrenza, ma non sui trasporti locali. I controlli, infatti, in quel caso sarebbero “ingestibili”.

Il nuovo decreto del Governo del Premier Mario Draghi, a partire dal 1° settembre, ha introdotto l’utilizzo esteso del Green Pass. Il certificato verde è divenuto obbligatorio – oltre che nel mondo scolastico e universitario – nei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ovvero negli aerei nazionali ed internazionali; nei treni adibiti a servizio di trasporto interregionale come Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, eccetto quelli impiegati per il collegamento dello stretto di Messina; autobus adibiti a servizio di trasporto interregionale. Inizialmente si era ipotizzato che la misura potesse coinvolgere anche i mezzi di trasporto locali, ma tale idea è stata esclusa da Enrico Giovannini. Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili ne ha parlato nel corso di un intervento ad Agorà, in onda su Rai 3.

Giovannini sul Green Pass per i trasporti

“Non si può imporre il cosiddetto Green Pass anche sul trasporto pubblico locale semplicemente perché dal punto di vista organizzativo non sarebbe gestibile“. Lo ha detto, Enrico Giovannini, ai microfoni di Agorà. “L’introduzione del Green Pass su treni a lunga percorrenza, aerei e navi ha funzionato molto bene. Sul trasporto pubblico locale abbiamo ritenuto, assieme alle Regioni, di non introdurlo anche perché sarebbe difficile fare i controlli”. Ciò, tuttavia, non vuol dire che la sicurezza non venga garantita sui trasporti locali. Altre misure anti-Covid, infatti, sono state adottate in tal senso. “Sono stati stanziati oltre 600 milioni di euro per potenziare i mezzi pubblici e sono state rafforzate le regole per il riempimento”.

