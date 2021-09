Petrini (Siaarti): “Politica parla a sproposito su temi scientifici, vaccino è necessario”

La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) si schiera a favore dell’obbligo vaccinale. La presidentessa Flavia Petrini ha sottolineato la necessità di mettere a tacere quegli esponenti politici che, esprimendo la propria opinione personale, parlano senza cognizione di causa di temi scientifici come quelli relativi alle metodologie di contrasto della pandemia di Covid-19.

La disinformazione è spesso causata da esponenti politici ed opinion leaders, che parlano senza cognizione di causa di temi scientifici. Questa la denuncia di Flavia Petrini. La presidentessa della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), proprio nel momento in cui il Governo sta valutando l’introduzione dell’obbligo vaccinale e dell’utilizzo esteso del Green Pass, nel corso di una intervista rilasciata alla Adnkronos Salute, si è scagliata contro i protagonisti dell’arena mediatica che si è creata attorno a tali argomenti.

L’appello di Flavia Petrini

“Sono gravi le parole di chi ancora oggi nega la necessità del vaccino. Ci sono opinion leader e politici che parlano a sproposito di temi scientifici esternando opinioni del tutto personali. Ma questo in medicina non esiste, perché per fare delle affermazione servono le evidenze scientifiche e la ricerca”, ha sottolineato Flavia Petrini. I dati in merito all’efficacia del vaccino – e dunque al bisogno di imporlo – sono infatti rilevanti. “Oltre il 90% di chi è oggi in terapia intensiva negli ospedali italiani è non vaccinato, sono per la maggior parte persone con un’età medio-alta ma si vede anche qualche giovane. Entrare in rianimazione Covid vuol dire avere una prognosi a rischio decesso o invalidità grave. Sopravvivere con una tracheotomia o con danni funzionali respiratori è molto dura. Quindi non capisco davvero come, a fronte di effetti avversi rarissimi delle vaccinazioni, ancora ci siano persone che non vogliono vaccinarsi e rischiare anche di morire”.

Da qui l’appello della presidentessa della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) a rivedere le proprie posizioni e aderire spontaneamente alla campagna di vaccinazione. “Si parla spesso di terapia intensiva ma anche chi è in semi-intensiva ha una sintomatologia medio-grave con strascichi come una fibrosi polmonare, e se questi pazienti hanno un’età avanzata rischiano una compromissione di vari organi e apparati. Per questo è ancora più importante che le persone ancora non immunizzate si convincano e facciano il vaccino”. Soltanto in questo modo si potranno evitare gli effetti di una nuova ondata di Covid-19. “Noi siamo degli accaniti sostenitori della vaccinazione a tappeto quindi non mi stupirei se si andasse verso questa direzione e abbiamo apprezzato, in questo senso, le parole di Speranza e Draghi. I vaccini in passato hanno debellato tante malattie e non vedo perché oggi non possano essere usati per uscire da questa pandemia”, ha concluso Flavia Petrini.