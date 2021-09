Tir in fiamme dopo incidente con auto: muore il conducente

Il conducente di un camion ha perso la vita tra le fiamme che hanno invaso il mezzo da lui guidato, che poco prima si era scontrato con un’auto

Il conducente di un tir ha perso la vita in un incendio occorso in seguito a un incidente con un’auto a Cambiago (Milano). È accaduto questa mattina, martedì 7 settembre, tra via Castellazzo e via delle Industrie, nei pressi dell’A4, verso le ore 10:30.

Da quanto è emerso finora, un camion e un’auto si sono scontrati e dopo l’incidente il tir è andato in fiamme, anche nella cabina del conducente, ritrovato carbonizzato. Dalle prime notizie, pare che il tir non portasse materiale infiammabile.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 con elisoccorso, automedica, ambulanze e i vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri. L’auto era invece guidata da una donna di 44 anni, portata in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

La donna ha riportato un trauma al torace mentre per il conducente del tir, di cui non si conoscono ancora le generalità, purtroppo non si è potuto fare niente.