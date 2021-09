Verifiche Nas, chiuso un bar per presenza di lettiere per gatti e sporcizia

I carabinieri hanno chiuso un bar dopo aver rilevato gravissime carenze dal punto di vista igienico sanitario

I carabinieri Nas di Parma, durante alcuni controlli eseguiti nella zona di Reggio Emilia per la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole anti contagio da Covid, hanno scoperto un bar le cui condizioni igienico sanitarie avevano gravi carenze.

I Nas hanno infatti rilevato la presenza di sporcizia e materiale non attinente all’esercizio commerciale accumulato. Inoltre, nella zona destinata alla somministrazione degli alimenti c’erano dei gatti e delle lettiere per i suddetti animali, mancava il collegamento alla rete idrica e di conseguenza le pulizie ordinarie e straordinarie erano eseguite in modo non idoneo.

I Nas, viste le condizioni del bar, hanno chiesto l’intervento del personale di dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia. Il dipartimento ha disposto la sospensione del bar finché non saranno effettuate e ripristinate le giuste condizioni igienico-sanitarie.

I carabinieri hanno anche rilevato la mancata applicazione dei controlli sul possesso del green pass ai clienti dell’attività. I Nas hanno quindi sanzionato il titolare del bar per una cifra che ammonta intorno ai 1400 euro.