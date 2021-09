Regione Lombardia: monopattini elettrici vietati ai minorenni

La giunta della Regione Lombardia ha approvato una proposta di legge al Parlamento per vietare la guida dei monopattini elettrici ai minorenni. Per il Presidente lombardo Attilio Fontana “serve una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare“.

Dopo la tragedia del 13enne che a Sesto San Giovanni, centro della cintura metropolitana di Milano, ha perso ha perso la vita finendo al suolo e battendo con violenza la testa dopo avere perso il controllo del monopattino prestatogli da un amico, un 17enne, finito sotto inchiesta per omicidio colposo, la Regione Lombardia corre ai ripari: la proposta di legge al Parlamento, approvata dalla giunta regionale lombarda ed avente ad oggetto le modifiche alle attuali disposizioni nazionali per la guida e la circolazione dei monopattini elettrici, vieta, infatti, la guida dei monopattini elettrici ai minori di 18 anni oltre a prescrivere il casco e l’obbligo di stipulazione dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La giunta, ha spiegato, in conferenza stampa, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha approvato una proposta di legge al Parlamento “per valutare la situazione della circolazione dei monopattini. Serve una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare“.

“E sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici. Sono mezzi che possono provocare tragici eventi“, gli ha fatto eco Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia.