Afghanistan, centinaia di profughi respinti dal Pakistan: molti bambini

Il Pakistan respinge centinaia di profughi afghani che scappano dal regime talebano. Tanti sono bambini. Il motivo

La crisi in Afghanistan e il ritorno ormai definitivo dei talebani alla guida del paese sta generando la fuga degli afghani che non vogliono sottostare alle nuove regole del regime. Si teme soprattutto per le donne e i bambini e lo scenario è seguito con interesse dalla Comunità internazionale con l’Unione Europea che si è posizionata al centro della vicenda.

Il Pakistan respinge i profughi afghani

Intanto, in Pakistan nelle ultime ore sono state deportate centinaia di persone nuovamente in Afghanistan. Secondo quanto si è appreso dai funzionari del governo pakistano, i profughi tra cui anche molti bambini sono stati rispediti indietro perchè non avevano i documenti validi di viaggio. Si è parlato di circa 200 afghani rimandati indietro ma alcuni parlano anche di 700 persone.

Il Pakistan è il paese che ospita una delle maggiori comunità di profughi afghani del mondo. Nel paese vivono circa 2,7 milioni di afghani. I primi migranti risalgono all’epoca dell’invasione dei sovietici in Afghanistan nel 1979. Il governo pakistano non ha intenzione di accogliere altri profughi.

La situazione umanitaria si aggrava, quindi, per le popolazioni in fuga dai talebani. Intanto il nuovo governo è stato formato e si attendono ora le mosse formali con quello che è il nuovo Stato afghano con gli altri paesi interessati all’aspetto umanitario.