Anziano si sente male, lo salvano i carabinieri

A Viterbo un anziano colto da malore viene salvato dai carabinieri. I militari hanno effettuato la manovra di massaggio cardiaco

Un anziano a Viterbo è stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere i sensi. L’uomo è svenuto e soltanto l’intervento dei militari dell’Arma dei carabinieri ha evitato il peggio. Nello specifico, il fatto è avvenuto a Nepi, nel viterbese. Allertati da una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana sono arrivati tempestivamente sul luogo, presso via Tortolini.

Anziano salvato dai carabinieri

Gli uomini dell’Arma hanno trovato l’anziano a terra privo di sensi e di battito cardiaco. Così, i carabinieri hanno effettuato immediatamente la manovra di massaggio cardiaco sostenuta anche dall’utilizzo di una bombola d’ossigeno.

Per fortuna dopo qualche minuto il cuore ha ripreso a battere. In seguito è arrivato il personale in ambulanza con i sanitari del 118. L’uomo è stato così trasportato all’ospedale di Viterbo.

L’intervento dei carabinieri della compagnia del luogo è stato provvidenziale così come l’ausilio di una bombola dell’ossigeno prontamente portata nel luogo da una figlia del malcapitato anziano.