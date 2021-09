Green Pass, si discute estensione per il personale delle mense scolastiche

È in arrivo, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la decisione di rendere obbligatorio il Green Pass per i lavoratori delle mense scolastiche.

Domani, giovedì 9 settembre alle ore 12 è in programma il Consiglio dei Ministri durante il quale si discuterà anche dell’estensione del Green Pass ad alcune categorie professionali. L’estensione riguarderà principalmente le mense scolastiche. Più nel dettaglio, dovrebbe arrivare la norma che renderà obbligatorio il Green Pass per le ditte di pulizia che lavorano in ambito scolastico e per il personale delle mense scolastiche.

LEGGI ANCHE: Covid, la previsione di Pregliasco: “Ci saranno altre piccole ondate”

Queste sembrerebbero, al momento, le uniche due categorie per le quali sarà introdotto il Green Pass. Al momento, inoltre, nel Consiglio dei Ministri non sembra essere in programma la discussione sull’estensione del Green Pass ai lavoratori del pubblico e del privato.