Minaccia passanti e aggredisce poliziotti: arrestato un 27enne

Minaccia e insulta i passanti, aggredisce i poliziotti: un 27enne bielorusso, in evidente stato di alterazione psicofisico, è stato arrestato e poi rilasciato in attesa del processo

Un 27enne, originario della Bielorussia e residente nel nostro Paese, è stato arrestato dagli agenti delle volanti del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale che lo hanno denunciato in stato di libertà per oltraggio e lesioni.

Gli agenti, intervenuti a seguito della richiesta di aiuto, pervenuta al 113, di una donna minacciata dall’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, sono stati aggrediti dal 27enne, poco prima della mezzanotte di domenica scorsa, nei pressi del MC Donald di via Garibaldi a Civitavecchia.

Prontamente arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il 27enne che continuava a inveire e a insultare tutti i presenti. Alla vista dei poliziotti, il 27enne ha reagito con insulti e minacce ribellandosi al controllo e scaraventandosi contro gli agenti nel tentativo di svincolarsi. Quest’ultimi, nonostante la veemente reazione del giovane, sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Al suo arrivo in Commissariato il giovane ha perseverato nel suo atteggiamento ostile e violento tanto da percuotere i poliziotti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni riportate. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo, senza precedenti penali, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.