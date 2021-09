Aggredisce un anziano, uomo finisce con i ferri ai polsi

Arrestato nella flagranza del reato di tentata estorsione, violazione di domicilio e lesioni aggravate, un 39enne di nazionalità tunisina

Violenta aggressione risolta dall’intervento dei carabinieri a Perugia. I Carabinieri della Stazione di Città di Castello e della Radiomobile hanno arrestato nella flagranza del reato di tentata estorsione, violazione di domicilio e lesioni aggravate, un uomo di 39 anni di nazionalità tunisina. L’uomo sarebbe già conosciuto in zona e alle forze dell’ordine per i suoi vari precedenti di polizia e per le intemperanze.

Anziano aggredito, intervento dei carabinieri

Nella serata di ieri, però, è stato protagonista di un aggressione ad un anziano. L’uomo in situazione psicofisica alterata, si è recato nei presso l’abitazione di un anziano per chiedere una somma di danaro. Dinanzi al rifiuto dell’anziano l’uomo lo ha aggredito. Tuttavia, l’anziano è riuscito a difendersi spingendolo fuori dall’abitazione. L’aggressore, però, non si è arreso ed è riuscito a entrare con la forza nell’abitazione dell’anziano colpendolo. L’anziano è però riuscito a difendersi colpendolo con un martello di gomma.

Leggi anche > Green Pass, si discute estensione per il personale delle mense scolastiche

A quel punto è stato provvidenziale l’intervento dei carabinieri che sono arrivati ed hanno colto in flagranza l’aggressione. Gli uomini dell’arma hanno constato i fatti trovando l’anziano sanguinante al volto e il tunisino alla testa.

Leggi anche > Covid, la previsione di Pregliasco: “Ci saranno altre piccole ondate”

E’ stato così avvertito il 118 e i sanitari hanno provveduto a portare in ospedale a Città di Castello la vittima dell’aggressione che ne avrà per 35 giorni. L’aggressore, invece, è stato portato in caserma e dopo le medicazioni è stato tratto in arresto.