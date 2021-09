Cibo scaduto in noto supermercato: sequestrate 6 tonnellate di alimenti

Le indagini dei NAS di Roma e del Commissariato di Tivoli hanno portato al sequestro di cibo scaduto già da anni pronto ad essere venduto.

Sono sei le tonnellate di cibo scaduto sequestrate in una nota catena di supermercati presente sul territorio romano. Le indagini dei Nas Carabinieri di Roma e del Commissariato di Tivoli hanno individuato il colpevole, un uomo di 63 anni, ora indagato per reato di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione.

LEGGI ANCHE: Il crocifisso in aula non è discriminatorio, lo stabilisce la Cassazione

Dalle verifiche eseguite dagli agenti è emerso come parte del cibo sequestrato era scaduto da anni e nonostante ciò non veniva rimosso dagli scaffali. Le perquisizioni avvenute nel comprensorio di Tivoli e di Roma hanno permesso agli operanti di rinvenire e di sottoporre «a sequestro penale complessivamente sei tonnellate di generi alimentari» si legge in una nota. «Molti di questi – continua – posti già in vendita con data di scadenza superata da alcuni anni. Erano privi di tracciabilità e nonché un intero magazzino con due celle frigorifero e 3 frigo/congelatori». Tra i prodotti vi erano carne, surgelati, salumi, insaccati e latticini.