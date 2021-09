Francia, contraccezione gratuita per le donne fino ai 25 anni

La contraccezione sarà gratuita in Francia per le donne che hanno fino a 25 anni. Ad annunciarlo è stato il ministro Olivier Véran. Le spese di questo genere, prima di oggi, erano coperte dalla Sanità nel Paese fino ai 18 anni, ma adesso la misura è stata estesa. Il provvedimento negli anni scorsi aveva causato un abbassamento del numero di interruzioni di gravidanza volontarie.

A partire da gennaio 2022 in Francia la contraccezione ormonale – nonché le relative visite ginecologiche e le relative prescrizioni – sarà gratuita per le donne che hanno fino a 25 anni. Il nuovo provvedimento è stato annunciato poche ore fa dal ministro della Salute Olivier Véran. Ad avere tale beneficio, finora, erano le giovani entro i 18 anni, ma la misura è stata estesa poiché è stato registrato “un calo della contraccezione da parte di alcune giovani donne e il primo motivo è quello finanziario”. Un fenomeno che il Governo francese ha definito “inaccettabile”. Da qui la scelta di coinvolgere anche le più grandi.

In base a quanto riportato dal ministro Olivier Véran all’emittente pubblica France 2, la misura rappresenta uno sforzo da 21 milioni di euro per il governo. I suoi risultati, tuttavia, saranno senza dubbio evidenti. Già dopo il 2013, quando è stato introdotta la gratuità della contraccezione ormonale per le donne di età compresa tra i 15 e i 18 anni, si era registrato una notevole diminuzione nel numero di richieste di interruzioni volontarie di gravidanza: il tasso è sceso dal 9,5 per cento al 6 per cento tra il 2012 e il 2018. La decisione di fissare il limite anagrafico ai 25 anni, adesso, è rappresentato dal fatto che si tratta di “un’età che corrisponde, in termini di vita economica, sociale e di reddito, a una maggiore autonomia”.