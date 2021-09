Trovano 80 scheletri con mani legate durante i lavori in una casa di riposo

Un ritrovamento scioccante a Buckingham, città a 110 km da Londra. Alcuni operai, durante dei lavori di ristrutturazione in una casa di riposo, hanno rinvenuto 80 scheletri con le mani legate

Continua a scioccare il ritrovamento a Buckingham, a 110 km da Londra, di 80 scheletri con le mani legate, occorso lo scorso anno. A tornare sulla questione un consigliere comunale del posto, che ha chiesto delucidazioni in merito al rinvenimento. A trovare gli scheletri, alcuni operai nel corso dei lavori di ristrutturazione di una casa di riposo.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che i cadaveri fossero rimasti sotterrati nel giardino di un casolare, il West End Farm, da diversi secoli.

I residenti di Buckingham sono rimasti sconvolti, e il consigliere Robin Stuchbury ha chiesto delucidazioni:«Come sapete, un gran numero di corpi sono stati scoperti durante gli scavi alla West End Farm, in Brackley Road a Buckingham.Ottanta scheletri con le mani legate dietro la schiena. Vorrei quindi che il responsabile di gabinetto per la pianificazione e l’urbanistica redigesse un rapporto con le analisi di base fatte fino ad adesso per chiarire ciò che realmente è accaduto a questi uomini e a queste donne, e quando è accaduto».

In seguito Stuchbury ha parlato dei problemi economici che hanno rallentato gli studi in questi mesi. «So che alcune analisi sono state interrotte a causa di problemi finanziari che hanno riguardato il Network Archaeology, ma quale azione può intraprendere il Consiglio per risolvere la situazione?», ha domandato l’uomo durante il suo intervento.

Secondo lo storico Ed Grimsdale, la scoperta degli 80 scheletri potrebbe essere «uno dei più grandi ritrovamenti di sempre di questo genere. Potrebbero essere essere stati prigionieri giustiziati», ha chiosato.