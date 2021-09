Afghanistan, partono i primi voli autorizzati dai talebani

E’ partito da Kabul il primo volo autorizzato dai talebani dalla fine del ritiro americano il 31 agosto scorso. Circa 200 persone

La situazione in Afghanistan procede con i talebani che ormai hanno preso il pieno potere del territorio afghano e il controllo delle infrastrutture del paese. Restano, tuttavia, ancora delle persone da portare via verso i paesi occidentali. L’Italia è stato tra i paesi che si è mosso in tempo. La scadenza inizialmente data dai talebani agli occidentali del 31 agosto è stata rispettata per il rientro degli italiani impegnati lì. Inoltre, l’Italia è riuscita anche a salvare altre 5mila persone del posto.

Afghanistan, primi voli autorizzati dai talebani

Si tratta di afghani che hanno collaborato con gli italiani nei vari progetti insediati in questi anni comprese le loro famiglie. Tuttavia, non tutti i paesi sono riusciti come l’Italia a terminare in tempo la fuga dei concittadini.

Americani e britannici sono ancora in Afghanistan e per questo motivo è stato necessario trovare un nuovo accordo con i talebani per il trasferimento di queste persone.

La notizia è che proprio ieri è partito da Kabul il primo volo autorizzato dai talebani dalla fine del ritiro degli occidentali del 31 agosto scorso. Si sono trasferite circa 200 persone, tra cui una trentina di americani con doppia nazionalità, grazie ad un volo della Qatar Airways diretto a Doha. Un altro volo è previsto per la giornata di domani.